ضاحي خلفان يترأس الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رقم (207) لسنة 2010 وبحضور أعضاء المجلس: اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اللواء حميد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعقيد سعيد عبد الله توير السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس، وباقي أعضاء المجلس.

مؤشرات الأداء

وناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مع أعضاء المجلس آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية.

مواعيد

يعقد مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية.