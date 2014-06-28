رئيس وزراء بريطانيا يهنىء المسلمين بحلول شهر رمضان

قدم رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون مساء اليوم “الجمعة” التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيدا بمساهمتهم في المجتمع البريطاني.

وقال كاميرون في رسالته “أود أن أبعث بأحر التهاني لكل من سيصوم شهر رمضان المبارك.”

وأضاف “يعتبر هذا الشهر مناسبة خاصة جدا بالنسبة لكافة المسلمين هنا وفي أنحاء العالم، إنه مناسبة لدفع الصدقات والمساهمة بأعمال الخير، إنه وقت للتأمل وترابط أفراد المجتمع. وأعمال الخير ما هي إلا واحدة مما يرمز إليه الإسلام.”

وتابع “يعتبر المسلمون هنا في بريطانيا من أكبر المتبرعين – حيث تبرعاتهم تفوق ما يتبرع به أتباع أي دين آخر. ونحن نشهد روح العطاء هذه طوال السنة، من مساجد تدير أندية رياضية للأطفال المحليين، ومسلمين يبيعون زهرة الخشخاش الأحمر بمناسبة ذكرى العسكريين الذين ضحوا بحياتهم في الحروب، وأفراد من أنحاء البلاد لبسوا أحذيتهم المطاطية وشمروا عن سواعدهم لمساعدة العائلات التي تضررت من عواصف الأمطار التي شهدناها هذا الشتاء.”

وقال ديفيد كاميرون “شهر رمضان هو الوقت الذي تبرز فيه روح التعاون هذه إلى السطح، وإنني أفتخر حين أسمع كل عام عن ملايين الجنيهات التي تجمع لأغراض الخير لمساعدة من هم أقل حظا منا هنا في بريطانيا، وكذلك من يعانون نتيجة الحروب والمجاعات في الخارج.”

وأوضح أن رمضان مناسبة للتأمل والتفكر، وللصيام والصلاة، وللتفكير بأحوال الآخرين. وآمل في رمضان هذا العام أن نفكر بميزة أساسية من تاريخنا المشترك: بسالة من حاربوا وضحوا بحياتهم لأجل حرياتنا قبل حوالي 100 عام. فبعد بضعة أيام من الاحتفال بعيد الفطر سوف نحتفل بمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى. وقد حارب ما يفوق المليون رجل وفتى من الهند في صفوف قواتنا خلال تلك الحرب، ومن بينهم آلاف كثيرين من المسلمين.”

وأضاف “لقد عبروا العالم للقتال لأجل الدفاع عن حريتنا، يدفعهم ويوجههم حس الشجاعة والمؤازرة، وفوق كل شيء دينهم. وقد ساهم إيثارهم وشجاعتهم في ضمان الحريات التي نتمتع بها جميعنا اليوم، وبالتالي فإننا في شهر رمضان الحالي – في هذه المئوية – سوف نتذكرهم ونتأمل بتضحياتهم.”

وأشار رئيس وزراء بريطانيا الى عادات شعر رمضان، قائلا “إن شهر رمضان هو شهر الترابط بين أفراد المجتمع. وليس هناك ما يدل على ذلك أكثر من أمسيات الإفطار، حيث تقدم التمور وكافة أصناف الأطعمة الشهية. وسررت في العام الماضي لمشاهدة الكثير جدا من وجبات الإفطار الجماعية تقدم في أنحاء بريطانيا في المساجد والمراكز المجتمعية، وفي المنتزهات وحتى في خيام نصبت لهذا الغرض.”

وأكد زعيم حزب المحافظين على دعم الحكومة مجددا العام الحالي لحملة “الإفطار الكبير” حين يفتح مئات المساجد والمراكز الاسلامية من ليدز وحتى ليوتن، ومن ووكنج وحتى مانشستر أبوابها لاستقبال مواطنين من كافة الأديان لتناول وجبة الإفطار مع بعضهم البعض وليتعرفوا على جيرانهم.

واختتم رسالته قائلا “بالتالي أينما كنتم في هذا الشهر الفضيل، أتمنى لكم شهر رمضان مبارك.”

أ ش أ