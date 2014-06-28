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مصرع شقيقين فى هجوم مسلح على ضابط بالعريش

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مصرع شقيقين فى هجوم مسلح على ضابط بالعريش مصرع شقيقين فى هجوم مسلح على ضابط بالعريش

أرشيفية – جثة

لقى شقيقان مصرعهما فى هجوم مسلحين استهدفوا ضابطا فى الأمن المركزى بالعريش أثناء ركوبهما سيارة الضابط، وقد نجا الضابط من الهجوم .

وأعلنت مصادر أمنية أن مسلحين يستقلون سيارة فيرنا قاموا بإطلاق النار على الضابط أثناء استقلاله سيارته أمام منزله فى شارع البحر بالعريش مما أدى إلى مصرع شقيقين كانا يرافقانه فى السيارة، وهما: أحمد ر . أ (26 عاما)، و محمد ر . أ (30 عاما).. بينما تمكن الضابط من الفرار.

ومن جهة أخرى أعلن شهود عيان أن مجموعة من العناصر المسلحة يستقلون سيارتين قاموا بإطلاق نار من مسافات بعيدة على أحد الحواجز الأمنية بمدخل مدينة العريش وقطاع الأمن المركزى بحى المساعيد حيث قامت القوات بالرد عليهم حتى فروا هاربين ودون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتقوم الحواجز والمقار الأمنية بإطلاق النيران تحذيريًا فى الهواء.. بينما تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن المسلحين.

أ ش أ

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