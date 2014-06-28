عاهل الأردن يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك

تبادل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء اليوم الجمعة هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، والعاهلين المغربي الملك محمد السادس، والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تبادل الملك عبدالله الثاني التهاني مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس واليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني وعدد من الأمراء والشيوخ وكبار المسئولين في الدول العربية الشقيقة.

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