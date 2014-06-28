أوقاف المنيا تحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم‎

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الاحتفالية التي أقامتها مديرية أوقاف المنيا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المعظم وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد سيدي احمد الفولى بمدينة المنيا.

> حضر الاحتفال السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالمنيا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

بدأت الاحتفالية بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة من الشيخ أحمد أبو الدهب مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالمنيا حول فضل الشهر الكريم على الأمة الإسلامية ،حيث يعد شهر رمضان فرصة لتنقية الأنفس من الشوائب ومواجهة أصحاب الأفكار الهدامة والعمل لإصلاح الوطن كما دعا في كلمته إلى العمل كنسيج واحد والنظر إلى مصلحة الوطن العليا والعمل على بناء مستقبل مشرق لأبنائهم ، مؤكدًا على أن التماسك الاجتماعي هو جوهر الرسالات السماوية وهو واقع نعيشه وماضي وموروث ومستقبل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن والمواطنين.