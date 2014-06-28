أوباما يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويدعو المسلمين الأمريكيين إلى مأدبة افطار

هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بحلول شهر رمضان.

وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض، إن شهر رمضان يعد وقتا للصيام والتأمل وتكريس النفس للعبادة، كما أنه مناسبة يؤكد فيها المسلمون حول العالم التزامهم بمساعدة هؤلاء الأقل قدرة بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم المساواة.

وأضاف الرئيس أوباما أن شهر رمضان يعيد إلى الاذهان المسئولية المشتركة تجاه المعاملة الحسنة لبعضنا البعض، وكذلك المبادئ الأساسية التي يلتزم بها أهل كافة الأديان وهي السلام والعدل والمساواة.

وتابع أوباما “هذه الأوقات الطيبة تذكر الجميع بالالتزام المشترك إزاء تدعيم العدل والسلام والكرامة الانسانية خاصة عندما يظل يواجه كثيرون حول العالم الصراعات والعنف بلا ضمير.

وقال أوباما إنه يتطلع لاستضافة المسلمين الامريكيين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة لحضور مأدبة إفطار بالبيت الأبيض، كما هو الحال كل عام، مؤكدا أنها مناسبة لإعراب الولايات المتحدة عن تقديرها إزاء الاسهامات التي يقدمها المسلمون الأمريكيون.

> أ ش أ