قافلة الخير توزع 94 طن فول وعدس على مراكز المنيا‎

بدأت مراكز محافظة المنيا التسعة في استلام الحصص المخصصة لها من مشروع قافلة الخير الذي أعلنت عنه محافظة المنيا بمناسبة شهر رمضان الكريم ويبلغ إجمالي الحصص 94 طنًا من الفول والعدس طوال الشهر.

كما استلمت المراكز حصتها من إجمالي 5 آلاف كرتونه رمضانية قام بالتبرع بها أحد رجال الأعمال لفقراء محافظة المنيا.

> هذا و سيقام 9 معارض بكافة مراكز المحافظة للمواد والسلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والغرفة التجارية ومشاركة مديرية التموين والصندوق الاجتماعي وذلك لضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل ومواجهة الغلاء .