«بوجدانوف» يبحث مع وفد سوري معارض الأزمة في البلاد

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد هيئة العمل الوطني الديمقراطي من المعارضة السورية الداخلية الوضع في سوريا وسبل الوقف العاجل للنزاع المسلح.

وذكر بيان للخارجية الروسية، مساء الجمعة، أن أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي محمود مرعي وصل على رأس وفد إلى موسكو للتشاور حول الأزمة السورية.

> وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه جرى خلال المباحثات نقاش مفصل عن الوضع في سوريا وسبل الوقف العاجل للنزاع الداخلي المسلح في هذا البلد عبر حوار وطني واسع على أرضية تضافر جهود الحكومة والمعارضة الوطنية البناءة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي.