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مقتل وإصابة 5 ممرضين بقصف جوي خاطئ على مستشفي في تكريت

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أفاد مصدر طبي في مستشفي تكريت، الجمعة، بأن 5 أشخاص أغلبهم ممرضون سقطوا بين قتيل وجريح في قصف جوي خاطئ على المستشفي، وسط تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن طائرات مروحية بدأت مساء الجمعة قصفا جويا على مواقع القصور الرئاسية وسط تكريت التي يتمركز فيها عناصر «داعش»، لكن أحد الصواريخ سقط بطريق الخطأ على مستشفي تكريت التعليمي، مما أسفر عن مقتل موظف وإصابة 4 ممرضين بجروح متفاوتة.
> وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفي فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي.

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