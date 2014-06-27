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مقتل وإصابة 7 جنود عراقيين إثر سقوط قذائف الهاون على نقطة تفتيش شمال بابل

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أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، الجمعة، بأن 7 جنود سقطوا بين قتيل وجريح إثر سقوط عدد من قذائف الهاون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين أطلقوا عددا من قذائف الهاون باتجاه نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر شمال بابل، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
> وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج والجثة إلى دائرة الطب الشرعي.

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