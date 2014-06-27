«كيري» يعلن عن سحب المبعوث الأمريكي لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الجمعة، عن سحب المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، مارتن إنديك.

قال «كيري»، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن «إنديك» سيعود إلى عمله كنائب رئيس ومدير السياسة الخارجية بمعهد «بروكنجز»، على أنه سيواصل العمل مع الإدارة الأمريكية في مساعيها لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تسوية الصراع بينهما.

> وأشار «كيري» إلى أن فرانك لوينستاين سيواصل عمله كنائب المبعوث الخاص لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

ولم يشر البيان إلى سبب اتخاذ الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة.