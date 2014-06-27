أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«كيري» يعلن عن سحب المبعوث الأمريكي لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية

Google+ Print

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الجمعة، عن سحب المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، مارتن إنديك.

قال «كيري»، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن «إنديك» سيعود إلى عمله كنائب رئيس ومدير السياسة الخارجية بمعهد «بروكنجز»، على أنه سيواصل العمل مع الإدارة الأمريكية في مساعيها لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تسوية الصراع بينهما.
> وأشار «كيري» إلى أن فرانك لوينستاين سيواصل عمله كنائب المبعوث الخاص لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

ولم يشر البيان إلى سبب اتخاذ الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية