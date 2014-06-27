قوة خاصة بالصومال لـ«محاربة» المطاعم المفتوحة نهار رمضان

حذرت وزارة الأوقاف الدينية التابعة لوزارة العدل الصومالية، الجمعة، مالكي المطاعم من فتح محالهم خلال نهار شهر رمضان.

وقال حاج محمد خيرو، المسؤول بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية، إن «فتح المطاعم أمام الصائمين في نهار رمضان مخالف للشريعة الإسلامية».

وأضاف أن «وزارة الأوقاف شكلت قوة خاصة لمحاربة المقاهي والمطاعم الكبيرة التي تبيع الأطعمة الجاهزة خلال نهار شهر رمضان الفضيل».

ونقلت إذاعة مقديشو الحكومية عن وزارة الأوقاف أن يوم الأحد هو أول رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان وبهذا سيكون غدا السبت المتمم لشهر شعبان.