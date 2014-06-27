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جيش نيجيريا يؤكد مقتل 53 مسلحا في معركة مع «بوكو حرام»

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أكد الجيش النيجيري، مقتل 53 مسلحا يعتقد أنهم من عناصر جماعة «بوكو حرام» المتشددة في مواجهة مع المسلحين بمنطقتي«ميانتي و بويونجو بولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وذكر بيان للجيش، الجمعة، أن جنديين لقيا مصرعهما وأصيب 5 في المعركة التي تم فيها تدمير مخزنا للوقود والعديد من السيارات والدرجات البخارية التي يستخدمها المسلحون في تنفيذ جرائمهم.
> وأكد البيان الاستيلاء علي كميات كبيرة من البنادق الآلية والمدافع الرشاشة الذخيرة في المنطقتين، منوها بقيام الجنود بالإغارة أيضا علي منطقة داجوري علي الحدود بين نيجيريا والنيجر ومصادرة كميات كبيرة من البنادق والقنابل اليدوية والذخيرة.

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