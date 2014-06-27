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«كيري» يهنئ المسلمين بشهر الصوم ويتمنى «رمضاناً سلمياً»

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هنأ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، المسلمين في كافة أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية على لسان «كيري»، الجمعة، «أتمنى لملايين المسلمين هنا في أرض الوطن وأخرى وملايين عديدة أخرى حول العالم رمضاناً كريماً».

وأضاف البيان أن «كيري» سيستضيف مائدة إفطار في مقر الوزارة من العاصمة واشنطن «أسوة بالعديد من سفرائه في أنحاء العالم المختلفة»، حيث سيجمع هذا الحدث وبحسب البيان «قادة من مختلف أطياف المجتمع الإسلامي سوية ليعبروا عن قيمنا المشتركة».

وأكد البيان على أن «تنوع المجتمع الأمريكي هي سبب قوته»، مضيفا « التنوع ووطنية الطوائف الدينية في أمريكا هما مصدرا قوة لنا جميعا، وحريتنا في العبادة هي تذكير قوي للتقاليد التي تجمعنا».

وتمنى «كيري» في بيانه للمسلمين في كافة أنحاء العالم «رمضان سلمي وشهر مبهج».

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