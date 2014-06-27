رئيس موريتانيا يعلن تشكيل القوة الإفريقية.. يناير المقبل

أعلن محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أن الدول الإفريقية بحاجة إلى أن تكون مستقلة فى ايجاد الحلول للمشاكل الأمنية التى تواجهها.

وأعلن ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الإفريقية – التى انهت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية – عن إنشاء القوة الافريقية للاستجابة الفورية للازمات اعتبارا من أول يناير المقبل للتعامل مع الازمات.

وأوضح رئيس موريتانيا أن الدول الإفريقية كانت تواجه مشكلة التمويل وتغلبنا عليها ونعمل الأن على وضع الإطار القانون الذي يمكن هذه القوة من العمل بشكل سريع ومعالجة بؤر التوتر فى القارة الإفريقية بشكل سريع.

وأكد ولد عبد العزيز أيضا على الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن المختصة للاستباق والتنبؤ ببؤر التوتر ومعالجتها قبل تفاقمها.

ا ش ا