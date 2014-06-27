أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس موريتانيا يعلن تشكيل القوة الإفريقية.. يناير المقبل

Google+ Print
رئيس موريتانيا يعلن تشكيل القوة الإفريقية.. يناير المقبل رئيس موريتانيا يعلن تشكيل القوة الإفريقية.. يناير المقبل

أعلن محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أن الدول الإفريقية بحاجة إلى أن تكون مستقلة فى ايجاد الحلول للمشاكل الأمنية التى تواجهها.

وأعلن ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الإفريقية – التى انهت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية – عن إنشاء القوة الافريقية للاستجابة الفورية للازمات اعتبارا من أول يناير المقبل للتعامل مع الازمات.

وأوضح رئيس موريتانيا أن الدول الإفريقية كانت تواجه مشكلة التمويل وتغلبنا عليها ونعمل الأن على وضع الإطار القانون الذي يمكن هذه القوة من العمل بشكل سريع ومعالجة بؤر التوتر فى القارة الإفريقية بشكل سريع.

وأكد ولد عبد العزيز أيضا على الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن المختصة للاستباق والتنبؤ ببؤر التوتر ومعالجتها قبل تفاقمها.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا