بريطانيا تدين تفجير أبوجا الإرهابي

أدانت بريطانيا التفجير الذي وقع أمام مركز تجاري في العاصمة النيجيرية أبوجا أول أمس الأربعاء ، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين .

وذكر بيان لوزير الشؤون الأفريقية ببريطانيا مارك سيمونز نشر بأبوجا مساء اليوم “الجمعة” أن الإرهاب سبب مأساة للأبرياء بجميع طوائفهم وأعرب الوزيرعن تأييد بلاده لجهود الحكومة النيجيرية لكبح جماح الإرهاب.

كان الرئيس النيجيري قد وصف – في تصريحات خلال زيارة لموقع التفجير – الأوضاع الأمنية بأنها الأسوأ التي تمر بها نيجيريا في تاريخها ، مشيرا إلى أنه مهتم برعاية المصابين في الحادث وأسرهم .

وقطع جوناثان زيارة أمس إلى غينيا الإستوائية ، حيث كان يشارك في القمة العادية للإتحاد الأفريقي ، لمتابعة الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد وخاصة بعد انفجار أبوجا .

ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسئوليتها عن التفجير لكن أصابع الإتهام تشير إل جماعة بوكو حرام المتشددة التي أعلنت مسئوليتها عن انفجار بمحطة حافلات بأبوجا في أبريل الماضي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وتفجيرات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد واختطاف مئات النساء والرجال.

ا ش ا