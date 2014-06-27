وزير الآثار يعود للقاهرة بحوزته 24 قطعة أثرية بعد استردادها من ألمانيا

استقبل مطار القاهرة، مساء اليوم الجمعة 24 قطعة أثرية كانت مهربة نجحت وزارة الآثار والتراث فى استعادتها من المتحف المصرى بجامعة لايبزج الألمانية.

أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار عاد إلى القاهرة ومعه 24 قطعة أثرية نجحت وزارة الآثار والتراث فى استعادتها من ألمانيا وذلك على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت.

وكانت القطع الأثرية قد هربت من مصر فى فترات زمنية سابقة، وأهديت لمتحف الجامعة الألمانية منذ ثلاثة أشهر، دون العلم بعدم شرعيتها، وعند التأكد من عدم وجود مستندات قانونية لها، أعرب مدير المتحف المصرى بالجامعة الألمانية عن رغبته فى إعادة القطع إلى مصر، وقام الدكتور ديتريش راوا مدير المتحف المصرى بالجامعة الألمانية بتسليم هذه القطع إلى السفارة المصرية ببرلين.

وتمثل القطع المستعادة مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، وهى عباره عن قطع صغيرة من الخرز والفخار وأجزاء صغيرة من التماثيل وبعض أجزاء من نقوش جدارية لعناصر معمارية.

ا ش ا