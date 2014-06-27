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لافروف: نأمل أن يسهم التعاون العسكري الروسي مع العراق في تعزيز قدراته الدفاعية

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لافروف: نأمل أن يسهم التعاون العسكري الروسي مع العراق في تعزيز قدراته الدفاعية لافروف: نأمل أن يسهم التعاون العسكري الروسي مع العراق في تعزيز قدراته الدفاعية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تأمل أن يسهم التعاون العسكري التقني مع العراق في تعزيز قدراته الدفاعية وسيادته.

وقال لافروف اليوم الجمعة، في تصريحات نُشرت على موقع الخارجية الروسية تعليقا على تصريحات رئيس العراقية نوري المالكي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بشأن توريد موسكو طائرات حربية إلى العراق خلال الايام القريبة القادمة، قال: “لم أشاهد المقابلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، ولكن يمكنني القول إنه يربطنا بالعراق تعاون عسكري تقني وطيد”.

وأضاف:” أن التعاون العسكري التقني كان جادا حتى في وقت سابق، لافتا إلى أن زيارة المالكي إلى موسكو في العام الماضي أسفرت عن اتفاقيات عسكرية جديدة تلبي كافة المعايير الدولية على أكمل وجه وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للعراق”.

وذكر الوزير الروسي أن الاتفاقيات تشمل “بيع طائرات قتالية روسية وغيرها للعراق”، موضحا “أنه يأمل أن يسهم ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية للعراق وسيادته”.

يشار إلى أن روسيا والعراق وقعتا العام الماضي صفقة أسلحة روسية بأكثر من 4 مليارات دولار، يجري تنفيذها على مراحل.

ا ش ا

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