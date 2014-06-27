رجل دين إيراني يؤكد استعانة إسرائيل بالجن في أعمال التجسس

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها “يوتيوب”، فيديو لحوار بثته القناة الثالثة للتلفزيون الحكومي الإيراني حول دور الجن في الاستخبارات الإسرائلية ” الموساد.

بث موقع العربية. نت مقطع فيديو لاستاذ جامعي ورجل الدين الإيراني ”حجة الإسلام ولي الله نقي بورفر” يزعم بأن الكيان الصهيوني حاول تسخير الجن للتجسس على إيران، وحزب الله وحماس.

نقي بورفر، الذي تستضيفه القنوات الحكومية الإيرانية عادة كخبير في شؤون “الجن”، أضاف قائلا: إن اليهود لهم خبرة طويلة في الارتباط بالجن، وهذا الارتباط موسع جدا، وعليه حاولت إسرائيل أن تسخر الجن بغية اختراق الجهاز الاستخباراتي لكل من إيران وحزب الله وحماس، إلا أنها فشلت في بلوغ أهدافها.

ولم يقدم هذا “الخبير” أي إيضاحات إضافية حول حيثيات روايته بخصوص محاولة الاستخبارات الإسرائيلية هذه، وطريقة الكشف عنها.