محافظ بورسعيد يزيل إشغالات سوق “علي” بحي الزهور

قاد اللواء سماح قنديل، حملة إزالة إشغالات بأحد الأسواق بحى الزهور وهو سوق علي بن ابي طالب بعد قيام البائعين بغلق الطريق تماما امام المارة والسيارات بعد اقتحام الباعة الطريق العام والأرصفة مما أدى إلى تكدس سيارات السرفيس وإعاقة سيارة إسعاف للمرور لإنقاذ حياة مريض .

و تصادف وجود المحافظ وقتها، فقام علي الفور برفع الاشغالات من حرم الطريق وسط استحسان من اهالي المنطقة الذين طالبوا المحافظ فورا بنقل السوق خارج الكتلة السكنية لما يسببة لهم من اضرار نفسية وصحية نتيجة وجود عدد كبير من البلطجية داخل المكان . واشار المحافظ الي استمرا الحملات علي كافة الاشغالات مشيدا بالدور الكير الذي تلعبة منظومة الشرطة داخل المحافظة وعلي راسهم اللواء محمد الشرقاوي مدير الامن الذي يقود تلك الحملات بغرض إعادة الانضباط الأمني والضرب بيد من حديد تجاه المخالفات.

وأكد قنديل، أن الحملات ستسمر طوال الفترة المقبلة، لإزالة الإشغالات في جميع شوارع المدينة،موكدا بانة كلف الأجهزة المعاونة له بالاستمرار والمتابعة والمرور اليومي علي الاسواق لرصد أي انتهاكات تحدث من اصحاب المحلات والباعة الجائلين.

وحذر المحافظ، بائعي السوق من أي تجاوزات تحدث منهم مرة اخري واعاقتهم حركة الطريق وانة سوف يتم تطبيق القانون عليهم بكل حسم في اطار عودة الانضباط مرة اخري الي الشارع البورسعيدي.