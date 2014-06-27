كارول سماحة سفيرة للنوايا الحسنة وزيارة قريبة إلى مخيم الزعتري

بعد فوزها بجائزة الموسيقى العربية لأفضل أداء غنائي ومسرحي في الشرق الأوسط، وقعت الفنانة كارول سماحة مع الدكتور لؤي أديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، اتفاقاً أصبحت بموجبه سفيرة النوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية وتوظف فنها باعتباره اداة لمساعدة وتشجيع الشعوب التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك.

ثم التوقيع على الاتفاق في المقر الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج يوم 26 يونيو، وسوف تلعب سماحة دورا كبيرا و حيويا في تعزيز ودعم المشاريع الانسانية للشبكة فيما يتعلق بالاطفال والنساء واللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة الموجودة في جميع أنحاء العالم.

وقد أكدت كارول انها سوف تدافع عن الناس والشعوب وسوف تساند حقوقهم في منظمة الامم المتحدة وكذلك ضمن جدول أعمال البرلمان الاوروبي.

سماحة ستقوم قريباً قريبا بزيارة مخيم الزعتري للاجئين في الأردن لدعمهم إنسانياً، وستساهم في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية والتبرع في مصر ولبنان خلال شهر رمضان.