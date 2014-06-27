كيف ردّت ماجدة زكي على هجوم هالة صدقي العنيف عليها؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

على الرغم من الحملة الشرسة التي شنّتها الفنانة هالة صدقي على زميلتها ماجدة زكي، التي تشاركها في بطولة مسلسل "كيد الحموات" المزمع عرضه على الشاشة في شهر رمضان، التزمت ماجدة الهدوء وردت على زميلتها في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" قائلة "الله يسامحك يا هالة".

وأضافت ماجدة قائلة "من يصدق أنني قد أدخل في عراك ومشاكل مع زميلة لي؟ أنا ماجدة زكي الست اللي في حالها اللي ماشية جنب الحيط، التي لا تظهر في أي مناسبة". وأضافت قائلة "برومو المسلسل الذي تتحدث عنه هالة وتقول إنني أخذته لحسابي لا علاقة لي به على الإطلاق، ومنذ متى الفنان يتدخل في مثل هذه الأمور؟ هذا قرار يعود إلى المخرج والمنتج.".

وأوضحت ماجدة قائلة " طيلة تصوير المسلسل لم يحدث أي مشاكل بيني وبين هالة ولا أعرف لماذا فعلت ما تفعله الآن".

وكانت هالة صدقي قد شنّت هجوماً لاذعاً على ماجدة قائلة إنها تريد الاستحواذ وحدها على برومو المسلسل، وإنها اتفقت مع القائمين على قناة "النهار" لحذف مشاهد لهالة ولسوسن بدر ولانتصار المشاركات في البطولة معها من البرومو الذي تعرضه.

وكتبت هالة كذلك صباح اليوم على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" عمر الأفيشات ولا البروموهات ولا التفكير الفردي يعمل فنان. الأفيشات بتتقطع والبرومهات بتننسي لكن الشيء الوحيد اللي بيبقى هو الفنان الحقيقي بتاريخه وأعماله. أنا أعتز بسوسن بدر الممثلة القديرة والتي قامت بالكثير من الأفلام والمسلسلات العديدة وحصلت من خلالها على الكثير من الجوائز، وكذلك انتصار التي أثبتت وجودها بشدة سواء في التراجيدي والكوميدي وخصوصا مسلسل "ذات" التي تفوقت علي نفسها فيه..

ونشرت صوراً قالت إنها من المفروض إن تكون صور الأفيشات للمسلسل، ولكن نظرا لأنها وزميلاتها دون مستوى الفنانة العملاقة ماجدة زكي، رفضت هذه الأخيرة أن تكون معهن في الصورة حسب هالة.

التي أضافت "عندما تم تصليح البرومو لصالح العمل رفضت أن تكمل التصوير، وأضاعت على المنتج مبالغ باهظة في وقت أن أي منتج يقدم أي عمل هذا العام يكون انتحارياً".

وأكدت أن الجميع ضحّى بنصف أجره في مقابل أن لا تموت هذه الصناعة، وختمت قائلة "الفنان الحقيقي هو الذي يهتم بعمله وليس ببريقه، لذلك هناك أنصاف فنانين يشعرون بأنهم نجوم من خلال صورهم التي تملئ الشوارع وهي مدفوعة الثمن، ولكنهم في الحقيقة لا يفهمون أن العمل الفني عمل جماعي، ولا بد أن يملؤه الحب والود الإنساني وليس الأنانية... أهمي في أذن الفنانة العملاقة أنتي بتلعبي في الوقت الضايع."