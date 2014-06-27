مريم حسين وجه إعلاني لماركة عدسات لاصقة

في حفل بهيج، تمّ الإعلان رسمياً عن اختيار النجمة مريم حسين وجهاً إعلانياً لماركة «the Queen» للعدسات اللاصقة.

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، قالت مريم حسين: "أثمّن وأشكر موقع "سيدتي نت" ومجلة "سيدتي" على الدعم الكبير طوال مسيرتي الفنية وعلى وجودكم اليوم، وهو يضاف إلى تواجد "سيدتي" و"سيدتي نت" في عيد ميلادي وجميع المناسبات والنشاطات الاجتماعية التي أقوم بها، فضلاً عن دعمي بنشر أخباري ومقابلاتي الفنية".

وأضافت: "لأوّل مرة في الوطن العربي يتمّ اختياري لهذه الماركة، برغم أنني لا أحبّ ارتداء العدسات اللاصقة، بعدما تعرّضت لموقف لا أنساه في أحد المسلسلات، حيث تمزّقت العدسة في عيني، ولهذا ابتعدت عنها. وبعد أن عرضت عليّ عدة شركات لأكون وجهاً إعلانياً لها، اشترطتُ أن أكون مقتنعة، وأن أجرّب العدسات لمدّة شهر خلال نومي وعملي في التصوير. وبعد مفاوضات مع شركة "لازورا"، وجدت أنّها مناسبة لي، ولا توجد أيّ أضرار تُصيب مستخدميها".

وأكّدت حسين أنّ شركة "لازورا" ستقوم في الفترة المقبلة بافتتاح فروع جديدة لها في الإمارات والسعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن دورها في مسلسل "خالي وصل"، الذي سيُعرض على تلفزيون "الراي" في شهر رمضان، قالت: "استمتعت كثيراً بمشاركتي في المسلسل الكوميدي "خالي وصل" مع نجمَي الكوميديا طارق العلي وحسن حسني. هو مسلسل اجتماعي كوميدي مكوّن من ثلاثين حلقة، ويتحدّث عن علاقة الخال بابن أخته، من خلال مفارقات كوميدية عديدة". وأوضحت حسين أنّها تُجسّد من خلاله "شخصيّة "نورا" الفتاة رومانسية التي تدرس بأحد المعاهد الموسيقيّة، وتقوم بالعزف على آلات موسيقيّة كالجيتار والبيانو، وتمارس هواياتها المفضلة وهي الفروسية والرسم، ثمّ تشاهد فتى أحلامها (الفنان طارق العلي)، حيث تقرّر الزواج".

وأشارت حسين إلى أنّها سئمت أدوار الفتاة الطيبة المسالمة أو الأدوار الشريرة، فقرّرت الابتعاد عنها وتقديم نمط مختلف من الأدوار.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"