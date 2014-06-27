كيف عايد الفانز نوال الزغبي في عيدها؟

للسنة الثانية على التوالي، تحتفل نوال الزغبي بعيد ميلادها، وفي قلبها غصّة، بسبب الأوضاع المأساوية التي يشهدها بلدها لبنان. وقد عبّرت النجمة عن ذلك في تغريدة، كتبتها منذ أيّام على صفحتها الخاصّة، في موقع "تويتر"، بعد سلسلة الانفجارات التي هزّت لبنان، وجاء فيها: "يا حبيبي يا لبنان شو هالبلد المسكين اللي مش مكتبلو يفرح، ولا صيف ولا شتاء... الله كبير، زعلانة ومحروق دمي ممنوع نفرح؟!! حرام الظلم حراااام".

وكالعام الماضي، استبق فانز نوال عيد ميلادها، فقاموا بإهدائها أغنية جميلة، بعنوان: "أيام على بالي"، من كلمات زهيّة الزغبي من الجزائر، ومن ألحان رولان مهنا، فيما التوزيع والتسجيل لجان بول جلوان.

الأغنية تختصر العلاقة المتينة بين النجمة وجمهورها، وتحمل كلاماً من ذهب لنجمة يعتبرونها من أفضل النجمات على الساحة الفنية.

وقال رولان، في اتصال مع "سيدتي نت"، إنّه في هذا العام تمّ تنفيذ كليب صغير للأغنية، مشيراً إلى أن "الأغنية أكثر ما يُعبّر عن صدق المشاعر والأحاسيس".

ولفت رولان إلى أنهم قاموا بزيارة نوال، لكنها لم تكن موجودة في المنزل، وقدّموا لها وروداً وهدايا، بمناسبة عيدها، مشدّداً على أنّ "الفانز" لا يعتبرون نوال فنانتهم، بل هي صديقة لهم، وتتمتع بروح طيبة.

وتمنى الفانز لنوال العمر الطويل وأن يحفظ الله لها أولادها، وأن تبقى نجمة ذهبيّة وتعمل على الإسراع في طرح ألبومها.

من أسرة مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" أطيب التمنيات لنوال في عيد ميلادها، عسى أن تبقى نجمة متألقة في سماء الفن العربي.

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