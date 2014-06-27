بعد تأهل الجزائر: ديانا حداد تبكي وأحلام مطالبة بـ60 ألف دولار

تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الـ16 في مونديال البرازيل، بعدة تعادله مع المنتخب الروسي بهدف لكل منهما، للمرّة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ العرب، بعد تأهل الفريق السعودي للدور الثاني في مونديال 1994.

وقد عمّت الاحتفالات كل أنحاء العالم العربي لفوز ممثل العرب الوحيد في المونديال، وعقب إطلاق الحكم لصافرة النهاية، وحسم تأهل الجزائر إلى الدور الثاني، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أن ابنها فاهد سجد لله شكراً، فكتبت على تويتر "عشت لحظات على أعصابي وأبكاني سجود ولدي فاهد عندما صفر الحكم. مبروك للأبطال مبروك للعرب والله ورفعتوا الراس".

وكانت أثناء المباراة قد كتبت " أنا وإخواني وعيالهم وعيالي وتشجيع الجزائر الله عليكم يا أبطال ".

وكان أحلام قد وعدت كل لاعب جزائري يسجل هدفاً بمبلغ عشرة آلاف دولار، وقد بات للفريق الجزائري في ذمتها ستون ألف دولار، بعد أن بلغ مجمل أهدافه في المونديال ستة.

الفنانة التونسية لطيفة بدورها احتفلت بالفوز فكتبت "وتأهلوا الخضر ألف مبروك للجزائر والعرب".

وكتبت هيفا وهبي باللغة الانكليزية "مبروك الجزائر".

أما زميلتها ديانا حداد التي تبدو متابعة جيّدة للمباريات، فقالت إنها بكت عقب الفوز وكتبت قائلة " الحمد لله وألف ألف ألف مبروك يا أبطال العرب 123 viva Algeri الله عليكم والله نزلت دموعي من الفرحة".

وكتبت الفنانة التونسية درة باللغة الفرنسية "مبروك viva Algeri.

اما الفنانة اللبنانية مادلين مطر فكتبت "مبروك الجزائر ألف مبروك يا أبطال الأمة العربية".

وكتبت نانسي التي لم تغب يوماً عن تشجيع المنتخب الجزائري في المونديال "برافو الجزائر"

نانسي اكتفت ببرافو واحدة، اما زميلها راغب علامة فقال باللغة الانكليزية 1000 برافو الجزائر.

ويبقى أن ننتظر الفنانين الذين أعلنوا سابقاً عن تشجيعهم للفريق الألماني، فهل سيشجعونه في لقائه المصيري بالفريق الجزائري، أم أنّ هذا الأخير سيخطف مشجعي ألمانيا العرب؟

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