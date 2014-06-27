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جون كيري يدعو أحمد الجربا لمساعدة العراق في مواجهة “داعش”

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جون كيري يدعو أحمد الجربا لمساعدة العراق في مواجهة “داعش” جون كيري يدعو أحمد الجربا لمساعدة العراق في مواجهة “داعش”

جون كيري وأحمد الجربا

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جدة، اليوم الجمعة، إنه بإمكان المعارضة السورية المعتدلة أن تلعب دورًا في صد الجهاديين الذين اجتاحوا مناطق واسعة في العراق.

وأضاف “كيري” عقب لقائه رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا ، أن “المعارضة السورية المعتدلة، بإمكانها لعب دور مهم في صد الدولة الإسلامية في العراق والشام ليس فقط في سورية وإنما في العراق أيضا”.

وتابع أن “الجربا يمثل قبيلة تنتشر في العراق وهو يعرف أشخاصا هناك كما أن وجهة نظره وكذلك وجهة نظر المعارضة المعتدلة ستكون مهمة للغاية للمضي قدما”، مؤكدا “أننا في لحظة تكثيف الجهود مع المعارضة”.

وتزامن اللقاء مع إعلان البيت الأبيض طلب مبلغ 500 مليون دولار من الكونغرس من أجل “تدريب وتجهيز” المعارضة السورية المعتدلة.

يذكر أن المساعدات الأميركية للمعارضة اقتصرت، رسميًا، منذ بداية النزاع على تقديم مساعدات غير فتاكة بقيمة 287 مليون دولار رغم أن وكالة الاستخبارات الأميركية “سي أي آيه” تشارك في برنامج سري للتدريب العسكري للمعارضين في الأردن.

ودعا “الجربا”، من جهته، إلى تقديم “مساعدة أكبر” من الولايات المتحدة للمتمردين السوريين، وطالب “واشنطن والقوى الإقليمية ببذل جهود قصوى لمعالجة الوضع في العراق”.

راديو سوا

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