مركز الجنوب للحق بالأقصر يعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة وتعريف نشاطاته‎

أعلن مركز الجنوب للحق فرع الأقصر عن تنظيم مؤتمرا صحفياً يناقش فيه التقارير التى اصدرها المركز خلال العشرة شهور الأخيرة، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمحافظة الأقصر اضافة لمناقشة الميثاق الدولى وقضايا شفافية الموازنة .

أوضح المركز فى بيان له أنه يتم توضيح أنشطة المركز من حيث دعم الشباب من خلال عقد دورات للمحليات بمحاضرة اساتذة السياسة والاقتصاد والتطرق لمناقشة حملة الصرف الصحى التى يتولاها المركز بمحافظات نشاطه فى ” الأقصر – أسوان – سوهاج – قنا “حيث يعقد المؤتمر بمقر المركز وسط المدينة فى الخامسة من مساء غد السبت .

أضاف البيان أنه من المقرر إلى جانب الصحفيين حضور قيادات النقابات المستقلة بالمحافظة ونشطاء محليين و الأفراد المعنيين بالقضايا التى تم رصدها بتقارير المركز .

الجدير بالذكر أن مركز الجنوب للحق يعمل على نطاق جغرافى يضم محافظات جنوب الصعيد ” الأقصر – قنا – أسوان – سوهاج “.