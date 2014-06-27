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انفراج أزمة الشاحنات المصرية وعبورها إلي الأراض الليبية

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انفراج أزمة الشاحنات المصرية وعبورها إلي الأراض الليبية انفراج أزمة الشاحنات المصرية وعبورها إلي الأراض الليبية

أكد رئيس اللجنة العليا بمدينة أجدابيا الليبية بشير عبد القادر، إنفراج أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بمنطقة أجدابيا منذ أربعة أيام من قبل مواطنين ليبيين.

وقال عبد القادر، في تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن أكثر من 25 شاحنة مصرية كانت محتجزة من قبل مواطنين ليبيين يطالبون بالإفراج عن ذويهم بالسجون المصرية، بدأت عبور منطقة أجدابيا في طريقها إلي الأراضي الليبية بعد إنفراج الأزمة عن طريق الأعيان والشيوخ والحكماء من اجدابيا ومدينة طبرق وبعض المسئولين من الجانبين الليبى والمصري.
> وأضاف أن لجنة من أعيان وشيوخ وحكما ء من مدينتي أجدابيا وطبرق وبعض المسئولين الامنيين بذلوا جهودا كبيرة من أجل حل الأزمة.

وكان رئيس اللجنة العليا في أجدابيا الليبية العقيد بشير عبد القادر، قد صرح لـ (أ ش أ) عقب الأزمة أن السائقين المصريين بخير، وتم تغير مسار كافة الشاحنات الآخرى القادمة من إلي طريق بوابة الـ200-المخيلي – سلوق، لتصل الأراضي الليبية بعيدة عن الطريق المحتجز به الشاحنات الآخرى، داعيا السلطات المصرية، إلى معاملة من يجتاز الحدود المصرية من الليبيين بدون أوراق مستكملة ، معاملة الهجرة غير الشرعية” حسب قوله.

يذكر أن مفتاح الشريف نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة أجدابيا الليبية قد صرح يوم الثلاثاء الماضي لأحد المواقع الليبية بأنه تم احتجاز عدد من الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع بوسط وشرق مدينة أجدابيا الليبية ، وأنه تم سحب جوازات سفر السائقين والتباعين وإجبارهم على ركن سياراتهم المحملة بالبضائع على جانبي الطريق.

ا ش ا

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