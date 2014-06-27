تقرير – من يظهر للمرة الأولى للأهلي والزمالك في القمة

يمكنك التألق مع فريقك طوال الموسم، وإحراز الأهداف واحتلال مشهد البطولة في اللقطات الجمالية المختلفة، ولكن الدربي غير.

هدف أو لقطة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كفيلة بأن تجعلك نجما لا ينسى، كما أنها مباراة دائما ما تشهد ميلاد نجم جديد.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي أسماء لاعبي الفريقين الذين قد يخوضوا الدربي الأول لهم.

الأهلي

مسعد عوض – الحارس الثالث في الأهلي، قد تكون فرصة مشاركته في المباراة أو جلوسه على مقاعد البدلاء ضئيلة للغاية، ولكنه دخل قائمة الفريق للقمة.

عمرو أشرف – مدافع الأهلي الشاب، قد تكون فرصته أقل من زملائه الشباب الأخرين في القائمة، في ظل وجود سعد سمير ومحمد نجيب، ولكن من يعلم، فقد يجد نفسه مضطرا للمشاركة.

السيد الشبراوي – ظهير أيمن الأهلي القادم، فقط تواجد أحمد فتحي هو الذي سيمنعه من المشاركة في المباراة.

موسى يدان – صانع ألعاب الأهلي البوركيني، يتألق مؤخرا مع الفريق الأحمر وبات من أحد العناصر الهجومية الأساسية، ينقصه فقط وضع بصمته في القمة.

كريم بامبو – جناح الأهلي المهاري السريع، واحد من أبناء القلعة الحمراء الذين ظهروا مؤخرا وينتظر منهم جماهيرهم الكثير أمام الزمالك تحديدا.

رمضان صبحي – يقولون عنه أبو تريكة المنتظر.

محمد حسن – لاعب وسط شاب، فرص مشاركته في القمة ضئيلة، ولكنه يحتل موقعه في قائمة الدربي لأول مرة.

عمرو جمال – حامل مفاتيح أختام الهجوم الأهلاوي – كما يقولها ميمي الشربيني دائما – أخطر عناصر الأهلي وهداف الموسم الجاري، أثبت أهميته ومهارته بالفعل، ولكن مازالت تنقصه بصمة القمة.

أحمد رؤوف – لم يقدم المستوى الفني الذي يؤهله لاحتلال موقع أساسي في هجوم الفريق الأحمر، ولكن يعول الكثيرون على خبرته لإحداث الفارق أمام الفريق الأبيض.

الزمالك

أبو جبل – الحارس الثالث للزمالك، وبنسبة 99% لن يكون في القائمة النهائية للمباراة.

محمد عبد المجيد – مهاجم الزمالك الناشئ الذي وصفه ميدو بـ"تريزيجيه" مهاجم فرنسا المخضرم، وجوده بجانب أربعة مهاجمين كبار في القائمة يقلص من فرص مشاركته.

أوباما – احتل مكانة كبيرة في قلوب جماهير الزمالك بفضل أهدافه الحاسمة في المباريات المؤهلة للرباعية، يعد من أهم الأوراق الرابحة لدى الفارس الأبيض.

مصطفى فتحي – الجميع يتذكر ما فعله في عصام الحضري وكيف أحرز هدفا رائعا في مرمى اتحاد الشرطة، ولكن كل ذلك لا يساوي لقطة في القمة.

مؤمن زكريا – يكفي فقط أن تدرك حجم القلق الذي سيطر على نفوس الزملكاوية فور علمهم بإصابة اللاعب في كتفه واحتمالية عدم مشاركته، لتدرك مدى أهميته وتأثيره.

أحمد علي – مهاجم الزمالك القوي والذي سيخوض أول قمة له، سبق له مواجهة الأهلي وقت أن كان لاعبا في الإسماعيلي، ولكن بدون شك يتمنى هدفا في القمة يخلده في تاريخ الكرة المصرية ككل.

تواصلوا مع تغطية FilGoal.com لمباراة القمة على تويتر عبر هاشتاج #دربي_على_وضعه