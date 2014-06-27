بالفيديو - رأسيات عمرو جمال.. هل تأتي العاشرة في الزمالك؟

عمرو جمال فرض نفسه بقوة وفي وقت قصير ليصبح المهاجم الأول للأهلي في بضعة أشهر، مسجلا 14 هدفا في عامه الأول بقميص الأحمر ولكن المثير للاهتمام هو أن معظم أهدافه كانت بالرأس وفي أكثر من 4 بطولات مختلفة.

شاهد واسترجع 9 أهداف بالرأس سجلها جمال للأهلي حتي الآن..

1-هدف الفوز في أول 10 دقائق يلعبها مع الأهلي ضد المحلة

2- رأسية من ثنائية رائعة حققت سوبر إفريقيا أمام الصفاقسي التونسي

3-رأسية أخري في الدوري أمام الإنتاج الحربي

4-هدف لم يكن كافيا للأهلي في دوري أبطال إفريقيا ضد أهلي بنغازي

5- هدف رائع في مرمي المقاصة

6- رأسية ضد الرجاء في الدوري

7- الهدف الثاني من ثنائية في مرمي الإتحاد في الإسكندرية

8- هدفه الأول في الكونفدرالية أمام نكانا الزامبي

9- جمال يسجل برأسه في خامس بطولة مختلفة أمام المنيا في كأس مصر