أوباما خارج لقاء القمة للإصابة

خرج يوسف أوباما من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدورة البراعية للدوري بعد تأكد إصابته.

وتعرض أوباما لمزق في العضلة الأمامية يحرمه من مواجهة الأهلي وربما من خوض الدورة الرباعية بالكامل.

وخرج أوباما من قائمة الفريق وحسابات المدير الفني أحمد حسام ميدو ولكنه سيظل في المعسكر ليحضر اللقاء من الملعب.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء السبت في استاد القاهرة الدولي في افتتاح مباريات الدورة الرباعية النهائية للدوري.

ويعد أوباما البالغ من العمر 20 عاما من العناصر المميزة في هجوم الزمالك وأنقذ الفريق في اكثر من مباراة صعبة.