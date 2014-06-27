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بالأرقام – صبري رحيل والعقدة الزمالكاوية

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بالأرقام – صبري رحيل والعقدة الزمالكاوية بالأرقام – صبري رحيل والعقدة الزمالكاوية

كلما انتقل لاعب من الزمالك لأي ناد أخر، فهناك احتمالية بنسبة كبيرة أن يسجل هذا اللاعب في المرمى الأبيض، هذه القاعدة معروفة فهل تتكرر مع صبري رحيل الظهير الأيسر للأحمر.

يعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على صبري رحيل في مركز الظهير الأيسر في المباريات الأخيرة .. شارك في أربعة أساسيا وحل بديلا في أثنين.

رحيل ظهير الزمالك السابق الذي انتقل للأهلي الصيف الماضي هو الأقرب لشغل موقعه أمام الفريق الأبيض.

ويستعرض FilGoal.com أبرز إحصائيات رحيل التي تؤهله لخوض مواجهة الزمالك:

- نقطة ضعف الزمالك تأتي في قلبي دفاعه .. وفي المقابل أبرز لاعب في الأهلي هو عمرو جمال الذي يستمد خطورته من الكرات العرضية.

- نسبة العرضيات الصحيحة لرحيل ضئيلة .. فقد أرسل سبع عرضيات صحيحة من إجمالي 27 عرضية بنسبة 26 %.

- نسبة تمريراته 84 % .. نسبة معقولة 183 تمريرة صحيحة رقم جيد.

- أما على الجانب الهجومي .. محاولاته على المرمى في مشاركاته الستة مرة واحدة خاطئة، وبالتالي فإن رحيل مدافع سلبي هجوميا.

- سلبية رحيل الإحصائية لن تكون عائقا أمام مشاركة في مواجهة الزمالك، فالعقدة الزمالكاوية ربما تكون عونا له.

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