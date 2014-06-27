“بارزاني”: سيطرة البشمركة على كركوك أنهت نزاعا مع بغداد حولها

اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن سيطرة قوات البشمركة على كركوك أنهت نزاعا حولها مع بغداد استمر 10 سنوات.

بارزاني يزور كركوك للمرة الأولى منذ سيطرة البشمركة عليها

> قال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في أربيل الجمعة 27 يونيو إن “قوات البشمركة تركزت في المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور بعد انسحاب قطعات الجيش منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها”.

وأضاف:” صبرنا 10 سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140 لكنها مرت دون جدوى، مشيرا إلى أن “دخول قوات البشمركة إلى تلك المناطق جاء لحمايتها ومنع سقوطها بأيدي الإرهابيين بعد انسحاب القوات الحكومية منها”.

ومن جانبه أكد هيغ أن “هناك مخاطر جمة في عموم العراق ولكننا غير مستعدين للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية هناك لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام”.

وأشار هيغ إلى أن بلاده “ستقدم مقترحات للحد من وصول الدعم للمسلحين”.

وأضاف هيغ أن “هناك نية لدى بغداد لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل كافة أطياف الشعب العراقي دون تمييز”، مشددا على “ضرورة التعاون بين شيعة العراق وسنته وكرده للعمل معا وإنشاء حكومة قوية قادرة على تشخيص الأخطاء”.