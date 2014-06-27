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ارتفاع عدد معتنقي الدين الإسلامي بين مشجعي المونديال إلي 9 أشخاص

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ارتفاع عدد معتنقي الدين الإسلامي بين مشجعي المونديال إلي 9 أشخاص ارتفاع عدد معتنقي الدين الإسلامي بين مشجعي المونديال إلي 9 أشخاص

ارتفاع عدد المشجعين المسلمين

قال خالد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية (غير حكومي) في البرازيل، إن عدد معتنقي الدين الإسلامي بين مشجعي مونديال كأس العالم، ارتفع إلى 9 أشخاص من عدة جنسيات، مع انضمام مشجعين برازيليين جديدين.

وأوضح تقي الدين، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، “أندريه لارا، أحد البرازيليين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي قبل 10 سنوات، وأحد المشاركين فى الحملة، لقن مشجعين برازيليين الشهادة، بعد تعريفهما على تعاليم الدين الإسلامي، ضمن الحملة التي أطلقها المجلس، للتعريف بالدين الإسلامي.

وأضاف رئيس المجلس، أن رفائيل وفالتير، وهما مشجعان برازيليان، تأثرا بالكتب التي تتحدث عن الدين الإسلامي، وسماع صوت الأذان، وأبديا رغبتهما في اعتناق الإسلام، وهو ما تلقته الحملة بمزيد من تعريف الدين لهم، ومن ثم تلقينهما الشهادة.

يذكر أن مونديال البرازيل الذي انطلق يوم 12 يونيو الجاري، شهد اعتناق 7 أشخاص من جنسيات مختلفة الدين الإسلامي، قبل أن ينضم لهما المشجعين البرازيليين الجديدين، حسب تقي الدين.

الأناضول

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