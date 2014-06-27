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“بوجدانوف” يبحث مع وفد معارض سوري الأزمة السورية

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“بوجدانوف” يبحث مع وفد معارض سوري الأزمة السورية “بوجدانوف” يبحث مع وفد معارض سوري الأزمة السورية

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد هيئة العمل الوطني الديمقراطي من المعارضة السورية الداخلية الوضع في سوريا وسبل الوقف العاجل للنزاع المسلح.

وذكر بيان للخارجية الروسية مساء اليوم “الجمعة” أن أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي محمود مرعي وصل على رأس وفد إلى موسكو للتشاور حول الأزمة السورية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه جرى خلال المباحثات نقاش مفصل عن الوضع في سوريا وسبل الوقف العاجل للنزاع الداخلي المسلح في هذا البلد عبر حوار وطني واسع على أرضية تضافر جهود والمعارضة الوطنية البناءة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي”.

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء بين الوفد المعارض السوري وبوجدانوف على متابعة الاتصالات بشكل دوري.

ا ش ا

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