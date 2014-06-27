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لالانا إلى ليفربول؟

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لالانا إلى ليفربول؟ لالانا إلى ليفربول؟

لندن، (إفي): أكدت وسائل الاعلام البريطانية إتمام صفقتي انتقال أدم لالانا لاعب وسط ساوثامبتون إلى ليفربول.

واشترك لالانا (26 عاما) وشاو (18 عاما) مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم بالبرازيل، والتي غادرها منتخب "الأسود الثلاثة" من الدور الأول.

ومن المتوقع انضمام لالانا إلى ليفربول مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

وكان لوك شو لاعب ساوثامبتون قد انتقل إلى يونايتد ويرتدي قميصه نظير 31 مليون استرليني، مما قد يجعله أغلى لاعب شاب في التاريخ.

وأكد شو انتقاله الى "الشياطين الحمر" عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، وقد أشارت الصحف البريطانية إلى خضوعه للكشف الطبي بالفعل.

ويعد شو بذلك ثاني صفقة يبرمها المانيو هذا الصيف بعد الإسباني الشاب أندر هيريرا لاعب وسط أثلتيك بلباو، لينضما بذلك الى كتيبة المدرب الهولندي الجديد لويس فان جال.

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