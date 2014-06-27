' فيفا ' يرفع عقوبة إيقاف بيكنباور بعد تعاونه في التحقيقات

برلين، (إفي): تحرر الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ و"قيصر" الكرة الألمانية، فرانك بيكنباور، من عقوبة الإيقاف التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إثر تعاونه في التحقيقات التي تجريها لجنة الأخلاق بشأن حصول روسيا وقطر على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.

وأعلنت مصادر بمكتب بيكنباور اليوم في بيان رفع العقوبة، والتي كانت تشمل الإيقاف لمدة 90 يوما عن كل أنشطة كرة القدم.

ورغم رفع العقوبة، لا يزال "القيصر" مصرا على القرار الذي اتخذه بعدم حضور مونديال البرازيل.

ورد بيكنباور الأيام الماضية على أسئلة لجنة الأخلاق بـ"الفيفا" حول ملفات ترشح روسيا وقطر لمونديالي 2018 و2022 على الترتيب.

وكان "القيصر" حينها عضو اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، وهو المنصب الذي تركه بعد حصول الدولتين على شرف تنظيم نسختي المونديال.

ولم يرد بيكنباور على الأسئلة التي بعثها إليه رئيس لجنة الأخلاق، مايكل .جي. جارثيا، بزعم أنها مكتوبة بصيغة قانونية بالإنجليزية لا يفهمها.

وطلب منه جارثيا إيضاحات، على خلفية مزاعم نشرتها الصحافة البريطانية حول ارتباطه بأعمال مع قطر وروسيا.

وطبق نائب رئيس لجنة الاخلاق، آلان سوليفان، قرار الإيقاف بأثر فوري ولكنه أشار إلى أنه بشكل مؤقت.

ويركز جارثيا، في التحقيقات على دور القطري دور محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابق والعضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا الذي زعمت تقارير صحفية بأنه دفع خمسة ملايين دولار لدول أفريقية وأسيوية من أجل التصويت لقطر.