تقرير - ليفربول يضم المهاجم البلجيكي أوريجي

/أ ش أ/ نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي الشاب ديفوك اوريجي لاعب فريق ليل الفرنسي، وذلك مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، إلى أن شرط نادي ليل الوحيد لاتمام الصفقة هو أن يستمر أوريجي لموسم واحد مع النادي ولو على سبيل الإعارة، وهو ما وافق عليه مسئولو نادي ليفربول.

ويقدم أوريجي أداء مميزا خلال مباريات منتخب بلاده ضمن منافسات بطولة كأس العالم الجارية حاليا في البرازيل، حيث لفت إليه الأنظار بشدة.

وكان ناديا أرسنال وتوتنام قد أبديا اهتماما بضم اللاعب، إلا أن ليفربول نجح في إنهاء الصفقة لصالحه.