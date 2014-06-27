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تاتا: الفوز في برشلونة لا يكفي.. والسبب جوارديولا

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تاتا: الفوز في برشلونة لا يكفي.. والسبب جوارديولا تاتا: الفوز في برشلونة لا يكفي.. والسبب جوارديولا

لماذا فشل جيراردو مارتينو كمدير فني لبرشلونة؟ المدرب الأرجنتيني تحدث لصحيفة ماركا عن ذلك اليوم الجمعة.

مارتينو أخفق في منح برشلونة أي بطولة، خسر نهائي الكأس أمام ريال مدريد، وانتصر أتليتكو في الجولة الأخيرة من الليجا وخرج بالدرع، وفي دوري الأبطال ودع الفريق المسابقة من دور الثمانية.

وقال تاتا عن ذلك: "في برشلونة، الفوز وحده لا يكفي".

وتابع "حين يفوز الفريق، يكون الفضل للاعبين.. حين يخسر، يكون المدرب هو السبب.. لم يكن من السهل أن أستمر مع برشلونة".

وأضاف تاتا "جوارديولا كان أعظم مدرب في تاريخ برشلونة.. مقارنة فريقي بفريقه دوما كانت ظالمة".

جدير بالذكر أن برشلونة عين لويس إنريكي في منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

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