مقتل وإصابة خمسة ممرضين في قصف جوي خاطئ على مستشفى في تكريت

أفاد مصدر طبي في مستشفى تكريت ، اليوم الجمعة بأن خمسة أشخاص أغلبهم ممرضين سقطوا بين قتيل وجريح في قصف جوي خاطئ على المستشفى وسط تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، نحو170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن طائرات مروحية بدأت مساء اليوم قصفا جويا على مواقع القصور الرئاسية وسط تكريت التي يتمركز فيها عناصر داعش، لكن أحد الصواريخ سقط بطريق الخطأ على مستشفى تكريت التعليمي ، مما أسفر عن مقتل موظف وإصابة أربعة ممرضين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض في الحادي عشر من شهر يونيو الحالي سيطرته على مدينة تكريت وقضاء الدور شرقي المدينة ، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية جنوب تكريت .

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