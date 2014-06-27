أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل وإصابة خمسة ممرضين في قصف جوي خاطئ على مستشفى في تكريت

Google+ Print
مقتل وإصابة خمسة ممرضين في قصف جوي خاطئ على مستشفى في تكريت مقتل وإصابة خمسة ممرضين في قصف جوي خاطئ على مستشفى في تكريت

أفاد مصدر طبي في مستشفى تكريت ، اليوم الجمعة بأن خمسة أشخاص أغلبهم ممرضين سقطوا بين قتيل وجريح في قصف جوي خاطئ على المستشفى وسط تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، نحو170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن طائرات مروحية بدأت مساء اليوم قصفا جويا على مواقع القصور الرئاسية وسط تكريت التي يتمركز فيها عناصر داعش، لكن أحد الصواريخ سقط بطريق الخطأ على مستشفى تكريت التعليمي ، مما أسفر عن مقتل موظف وإصابة أربعة ممرضين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض في الحادي عشر من شهر يونيو الحالي سيطرته على مدينة تكريت وقضاء الدور شرقي المدينة ، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية جنوب تكريت .

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا