ارتفاع درجات الحرارة أول أيام رمضان.. و”الأرصاد” تنصح بشرب السوائل بـ”كثرة”

قال وحيد سعودي، المتحدث الرسمي عن هيئه الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها، ليشهد غدا، السبت، طقسا شديد الحراره علي معظم الانحاء حتي القاهره نهارا ومعتدل ليلا.

أضاف “سعودي”، أنه من المنتظر أن يستمر ارتفاع الموجه الحاره لمدة 72 ساعه قادمة حتي يوم الإثنين المقبل الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وإن خفت حدتها يومي الأحد والإثنين لتنخفض بمعدل من 2 إلي 3 درجات، لكنها تستمر أعلي من معدلاتها الطبيعيه في مثل هذا الوقت من السنه.

أكد المتحدث، أن درجات الحرارة ستسجل غدا 42 درجه مئويه للعظمي علي القاهره و24 للصغري، و34 العظمي علي الاسكندريه و23 الصغري، و42 الكبري علي اسيوط و21 للصغري، و44 الكبري علي اسوان و 29 الصغري.

ووجه “سعودي” نصائحه للصائمين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بتناول السوائل قدر الإمكان بين الفطور والسحور وتأخير السحور قدر الإمكان، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة بين الظهر والعصر، والابتعاد قدر الإمكان عن الأغذية التي تحتوي على “أملاح”.