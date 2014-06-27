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الوقف السني في العراق يعلن الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك

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الوقف السني في العراق يعلن الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك الوقف السني في العراق يعلن الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن ديوان الوقف السني في العراق مساء اليوم الجمعة، أن غدا السبت مكمل لشهر شعبان، وبعد غد الأحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك .

وقال رئيس الديوان محمود الصميدعي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، إن :”الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان للعام 1435 هـ اجتمعت اليوم، بحضور نخبة من العلماء الأفاضل والفقهاء الأجلاء ونخبة فاضلة من أهل الاختصاص في القضاء والفلك في جامع ام القرى ببغداد بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة ليلة السبت لمراقبة هلال شهر رمضان”.

وأضاف الصميدعي، أنه نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال في هذه الليلة في العراق فأنه سيكون يوم غد السبت مكملا لعدة شهر شعبان وسيكون يوم الاحد غرة شهر رمضان لهذا العام.

ا ش ا

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