ضبط 200 كيلو بانجو بطريق السويس

تمكنت قوات حرس الحدود والأمن، بأحد الكمائن بطريق السويس رأس سدر، مساء اليوم الجمعة، من ضبط سيارة نقل بداخلها مخزن سرى بداخله عدد كبير من لفافات نبات البانجو المخدر ، أثناء قدموها من سيناء.

وكان مسئولو قوات التأمين المتمركزة بنفق الشهيد أحمد حمدي ، قد تلقوا اليوم، معلومة بإستعداد تجار مواد مخدرة بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى عن طريق سيارة نقل قادمة من جنوب سيناء.

و على الفور، تم إخطار القوات ودوريات حرس الحدود المتمركزة بالنفق وبطريق السويس رأس صدر، فتم تشديد عمليات الرقابة والتفتيش على القوات .

واشتبهت القوات، أثناء عمليات التفتيش بوجود مخزن سري فى أحد سيارات النقل التى تحمل اسمنت، حيث تبين أن بداخله لفافات غير معلوم هويتاها فتم كسر المخزن، وتبين بداخله 25 لفافات كبيرة تحتوي على نبات البانجو المخدر تزن 200 كيلو، وتم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات بأحد المناطق الأمنية، وجاري عرض المتهم على النيابة .