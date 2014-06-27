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كابيلو : أشعة الليزر سبب صعود الجزائر

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كابيلو : أشعة الليزر سبب صعود الجزائر كابيلو : أشعة الليزر سبب صعود الجزائر

حارس مرمى روسيا – ارشيفية

قال فابيو كابيلو مدرب روسيا أمس الخميس إن حارس الروسى إيجور أكينفيف عانى بسبب أشعة الليزر التى سلطت على وجهه في كرة الهدف الحاسم، الذي سجلته الجزائر وقادها للتأهل لدور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وفشل إيجور أكينييف حارس روسيا في التعامل مع تمريرة عرضية وصلت لرأس الجزائري إسلام سليماني فوضعها في شباكه بعد ساعة من اللعب ليمنح الجزائر نقطة. وأظهرت لقطات تلفزيونية ما بدت أشعة ليزر خضراء تضوي على وجه الحارس وهو يحاول الوصول للتمريرة العرضية.

وقال كابيلو “تأثر حارسنا بتسليط الليزر قبل عشر ثوان من الهدف. وقال كابيلو “لقد تأثر بالليزر.. هناك أفلام تصورها”. وأضاف “لا أبحث عن أعذار.. فأنا أقبل بالهزيمة.”

وتسبب خطأ من أكينييف في تسجيل كوريا الجنوبية لهدفها في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة حين أفلتت من بين يديه تسديدة لي كيون هو ليتعادل الفريقان 1-1، واستخدام المشجعين لأشعة الليزر مشكلة واسعة الانتشار في كرة القدم بشمال إفريقيا.

رويترز

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