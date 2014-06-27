بعد غد الأحد.. غرة شهر رمضان الكريم فى فرنسا

أعلن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية ومسجد باريس الكبير مساء اليوم الجمعة أن بعد غد الأحد يوافق غرة شهر رمضان الكريم فى فرنسا للعام الحالى ٢٠١٤.

وقال دليل بوبكر رئيس المجلس عميد مسجد باريس- فى ختام مراسم استطلاع الهلال – أنه لم يتم ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم وبالتالى فإن شهر رمضان سيبدأ بعد غد الاحد الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجارى.

وأوضح بوبكر أن هذه الرؤية تتوافق مع عدد كبير من الدول العربية ومن بينها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن.. معبرا عن امله فى ان يحل الشهر الكريم على الامة بالحير والبركات.

وكان المجلس الفرنسى للديانة الاسلامية كان قد عدل عن القرار الذى اتخذه العام الماضى باعتماد الحسابات الفلكية لتحديد بداية شهر رمضان، وهو الامر الذى أثار كثيرا من اللغط في أوساط المسلمين الفرنسيين أو الآخرين المقيمين في فرنسا.

يذكر أن عدد المسلمين فى فرنسا يبلغ حوالى خمسة ملايين شخص يشكلون الجالية الاسلامية الاكبر فى أوروبا.. والإسلام ثانى الديانات فى فرنسا.

ا ش ا