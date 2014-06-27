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نيجيريا تتعهد بتقديم الإرهابيين العدالة.. واكتشاف سيارة مفخخة بمدينة كانو

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نيجيريا تتعهد بتقديم الإرهابيين العدالة.. واكتشاف سيارة مفخخة بمدينة كانو نيجيريا تتعهد بتقديم الإرهابيين العدالة.. واكتشاف سيارة مفخخة بمدينة كانو

الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان

تعهد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان اليوم الجمعة، بالعمل علي تقديم الإرهابيين الذين نفذوا الإنفجار الذي وقع أمام مركز تجاري في العاصمة أبوجا أول أمس الأربعاء ومن يمولهم، الي العدالة.

وطالب الرئيس المواطنين- خلال زيارة الي المصابين في التفجير بأحد مستشفيات أبوجا اليوم الجمعة، المواطنين بالإستعداد لبعض المشاكل التي قد تنجم عن العمليات الأمنية التي تهدف الي تحسين الأوضاع الأمنية.

وأشار جوناثان إلى قدرة إدارته علي انقاذ أكثر من 200 فتاة تم اختطافهن منتصف أبريل الماضي من داخل مدرسة بمنطقة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا من قبل عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام المتشددة، مشيرا الي أن رفضه التحدث كثيرا حول موضوع الفتيات لا ينبع من الضعف.

ومن ناحية أخري، أفادت وسائل إعلام نيجيرية اليوم ان السلطات الأمنية اكتشفت سيارة مفخخة تحتوي علي 13 عبوة ناسفة بمدينة كانو عاصمة شمال البلاد المسلم اثناء صلاة الجمعة، مشيرة الي ان اكتشاف السيارة وتفكيكها انقذ المنطقة من كارثة.

ا ش ا

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