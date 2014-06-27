الأحد..غرة رمضان في الإمارات والسعودية ومصر والأردن

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن يوم غد " السبت " الموافق28 يونيو 2014 هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1435 هجرية وأن بعد غد " الاحد " الموافق 29من يونيو 2014هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1435 هجرية .

وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي أنه وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم تثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1435 هجرية وعليه فإن غدا السبت الموافق28 يونيو 2014 هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد " الاحد " الموافق 29من يونيو 2014هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1435 هجرية.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة الكريمة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أولياء العهود سائلين المولي عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية .

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول الشهر الكريم.

كما أعلنت كل من السعودية ومصر والبحرين والكويت وقطر والاردن وفلسطين عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الجمعة، وأن غدًا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وعليه فإن الأحد أول أيام شهر رمضان الكريم.