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“الأوقاف” تعلن ضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان

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“الأوقاف” تعلن ضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان “الأوقاف” تعلن ضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم.

وأشارت الوزارة إلى الضوابط وهى أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات ، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة.

وأكدت أنه من الضروري أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه والمكان مناسبا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين ، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.

وأشارت إلى أهمية أن يكون المعتكفين من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد ، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين ، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.

وأوضحت ضرورة أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف ، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف ، وستنشر الوزارة أسماء المساجد المصرح له بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها.

كما لن تسمح الوزارة بمخالفة الضوابط السابقة ، وفي حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن مواضيع دروس صلاة التراويح والتى تشمل أخلاق النبوة.

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