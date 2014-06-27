مجلس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بقرب حلول شهر رمضان

هنأ مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له على الصفحة الرسمية على “فيس بوك”: ” يسر مجلس الوزراء أن يتقدم بأسمى آيات التهاني وأرق التبريكات إلى الشعب المصري والأمة العربية والاسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والإستقرار، وأن يعينها على تحقيق المزيد من التقدم وتلبية طموحات الشعب المصري في الرفعة والرقي”.

وقال المجلس :”إنه يحدوه الأمل في أن يتخذ الشعب المصري العظيم من هذا الشهر نقطة إنطلاق نحو التكاتف وبذل المزيد من الجهد والعرق في ميادين العمل والإنتاج، والتحلي بما تغرسه فريضة الصوم من فضائل الصدق والصبر والتحمل”.