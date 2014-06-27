تكريم أسر الشهداء واحتفالات فنية وغنائية في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو بأسيوط

أنهت محافظة أسيوط استعداتها للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بنظام جماعة الإخوان المسلمين، حيث تقيم المحافظة احتفالية كبرى بميدان الحرب والسلام أمام مجمع المحاكم بعد فطار المغرب يوم الاثنين 30 يونيو.

ويشارك في الاحتفالية فرق فنية وغنائية من قصر ثقافة أسيوط بحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والأحزاب والقوى السياسية.

وعلى هامش الاحتفال، يكرم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أسر شهداء ثورة 30 يونيو وهم أسرة الشهيد محمد عبد الحميد واسرة الشهيد محمد ناصف شاكر وأسرة الشهيد أبانوب عادل.